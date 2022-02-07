"Отцепись, больной!": Алибасов вычеркнул сына из своей жизни после его предложения Федосеевой-Шукшиной

Семья Алибасовых снова приняла участие в съемках передачи "Пусть говорят". Отец и сын в очередной раз поругались на глазах у публики.



Бари Алибасов-младший хочет спасти Лидию Федосееву-Шукшину от дома престарелых свадьбой. Сын продюсера группы "На-На" заявил, что готов жениться на пожилой артистке. Такое предложение ее повергло в шок. В шоу "Пусть говорят" актриса призналась, что никогда в жизни не подпустит к себе Алибасова-младшего, который, по ее словам, разрушил ее отношения с Бари Каримовичем.

Впрочем, 74-летний Алибасов часто общается с бывшей супругой. Он по-прежнему готов вступиться за нее, даже если обидчиком является его собственный сын. Появившись в студии передачи, Бари Каримович возмутился поведением кровного родственника, назвав того больным. "Отцепись, уйди от нас. Не лезь к нам!", – сказал музыкант. Он попросил сына покинуть его жизнь навсегда.

Напомним, Лидия Николаевна отправится дом престарелых по собственному желанию. Актриса, зараженная коронавирусом, решила провести несколько недель в пансионате под присмотром специалистов. Алибасов хочет последовать за экс-супругой, потому что очень переживает и не хочет оставлять ее одну.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о ссоре с Леонидом Куравлевым. Актриса переживает, что так и не смогла помириться с ним.