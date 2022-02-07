О браке речи не идет: отец назвал причину нежелания Виторгана звать Нинидзе замуж

Российский актер Максим Виторган уже два года живет с коллегой Нино Нинидзе, которая младше его на девять лет. До связи с грузинской актрисой Максим Виторган шесть ет состоял в браке с журналисткой Ксенией Собчак, которая родила от него сына.
Со стороны пара Виторган и Нинидзе кажется гармоничной и счастливой, но пара до сих пор официально не расписана. Так ли все у них гладко, рассказал отец Виторгана.
По словам 82-летнего Эммануила Виторгана, он и его жена Ирина Млодик понятия не имеют, будут ли Максим и Нино расписываться. Судя по всему, в семье о браке речи не идет. При этом он отметил, что у пары очень гармоничные и теплые отношения.
"Мы всего не знаем, но то, что они нежно относятся друг к другу — это заметно", – рассказал Эммануил Виторган в эфире шоу "Секрет на миллион".
Напомним, Эммануил Виторган более 18 лет состоит в браке с руководителем театрального агентства 59-летней Ирине Млодик. В 2018 году звездная пара стала родителями при помощи суррогатного материнства, а через год еще раз. Сейчас они воспитывают маленьких Этель и Клару. Многие критиковали пару за то, что они решились на рождение детей в таком возрасте.