"Придурки!": Голубкина публично выругалась в адрес родных детей

В браке с Николаем Фоменко актриса родила дочь Анастасию и сына Ивана, которых после развода с мужем воспитывала одна. Теперь наследники Голубкиной уже выросли и перебрались жить в Европу. Сначала дочь Марии Голубкиной училась в Лондоне, но не так давно они с братом обосновались в Берлине.
Сама Голубкина живет в России и не помышляет о переезде. В своем инстаграм-аккаунте актриса часто устраивает прямые эфиры, в которых напрямую общается с подписчиками. В одной из таких бесед звезда рассказала об уехавших в Берлин детях.
Актрисе показался забавным тот факт, что ее отпрыски не знают немецкого языка, но подались в Германию. Голубкина всегда советовала детям учить немецкий, так как это ее любимый язык. Однако дети ее не слушали и теперь, наверняка, жалеют.
"Они все на французский налегали, придурки!" – публично выругалась в адрес родных детей артистка.
Впрочем, в словах матери совсем не почувствовалось злости – очевидно, что даже грубость она сказала любя. Судя по всему, артистка очень скучает по детям, но насильно держать их рядом с собой не может да и не считает нужным. Голубкина рада, что ее наследникам открыты большие возможности, и хочет, чтобы дети пользовались ими: учились и узнавали мир.
Ранее Мария Голубкина двусмысленно высказалась об Андрее Малахове, после чего тот попал под подозрения.