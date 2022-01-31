Голубкина объяснила внезапное появление внебрачного сына Абдулова: Это странно

Все изменилось в тот момент, когда вдруг объявился Александр Коваль. Мужчина 1987 года рождения вдруг заявил, что он является внебрачным сыном звезды и намерен доказать это. Все это случилось из-за одной из избранниц артиста, Виктории Лановской. В какой-то момент она нашла фото в пиджаке артиста. На нем был изображен мальчик, а подпись сообщала о том, что это сын знаменитости.
Выяснилось, что Ольга Коваль и правда якобы до последнего не хотела говорить сыну, кто его отец. Позднее мужчина прибыл на программу "Пусть говорят". Он принес собственные детские фото как доказательства того, что и правда является звездным наследником. Публика разделилась на два лагеря.
Многие поверили молодому человеку, отметив, насколько сильно он похож на Александра Абдулова внешне. Другие же сомневаются в правдивости слов. Ко второй группе можно отнести и Марию Голубкину, которая возмутилась еще во время передачи и тут же провела параллель между этой историей и той, которая происходила с Тимуром Еремеевым, когда он пытался доказать свое родство со Спартаком Мишулиным.
Артистка объяснила свою позицию. Она указала, что дети знаменитостей обычно пытаются найти своих родителей при жизни, а не после смерти. "Это странно", – указала звезда. Она отметила, что работа артиста якобы состоит в том, чтобы прорекламировать себя ради подъема спроса на спектакли.