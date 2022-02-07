"Спонтанное решение": Холостяк Лазарев позвал Баскова на свидание

Натуральный блондин соскучился по Сергею Лазареву. Теперь Николай Басков не отвертится – впереди желанная встреча.

38-летний Сергей Лазарев — отец-одиночка. Суррогатная мать подарила ему сына и дочь. Заботы о наследниках не мешают певцу жить в свое удовольствие. Он часто оставляет детей дома, а сам отправляется путешествовать в компании страстного приятеля.

Недавно артист посетил небольшое государство в Центральной Америке и похвастался этим в личном блоге. "Совершенно спонтанное решение отправиться на 1 день в Никарагуа!" — написал поп-кумир поклонникам. Также он разместил свои фото, на которых предстал в "сигнальных" шортах красного цвета.

Увидев симпатичного холостяка в "Инстаграм", Николай Басков не смог пройти мимо. Он намекнул, что хочет скорее увидеть Сергея Лазарева. "Ты не устал отдыхать?" — спросил натуральный блондин и добавил кокетливый смайлик.

Отец-одиночка так бурно отреагировал на интерес коллеги, что даже позвал его на свидание. Правда, официально оно будет носить лишь рабочий характер, поскольку состоится на съемках популярного телешоу.

Отвечая близкому товарищу, Сергей Лазарев отправил эмодзи в виде влюбленной мордочки. В преддверии теплой встречи с Николаем Басковым певец оставил двусмысленный комментарий. "Мне нужно хорошенько отдохнуть и подготовиться", — выразился неженатый вокалист.