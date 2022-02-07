"Подойдет далеко не каждый": какие требования брошенная Бузова загнула мужчинам

Ольга Бузова до сих пор одинока. Ее коллега Светлана Панкова рассказала причину.

Чего только Ольга Бузова не делала для того, чтобы найти "того самого". Когда-то она участвовала в "Доме-2", а потом сделала свое шоу "Замуж за Бузову". Но несмотря на старания, ей попадались мужчины, которые предавали ее.

"Конечно, Ольге, как любой девочке, в глубине души хочется любви, она не раз обжигалась в своей жизни. Ее не раз обманывали, предавали, именно поэтому она в таких растерянных чувствах и не может верить мужчинам", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Светлана Панкова.

Певица Панкова, как и многие поклонники звезды "Инстаграма", не понимает, почему ей всегда не везет. Напомним, что Дмитрий Тарасов, бывший муж красотки, бросил ее и совсем скоро женился на Анастасии Костенко, меньше чем через год у них родился первый ребенок. Сейчас они уже воспитывают троих наследников. С Давой тоже все пошло не так, как надо.

Некоторые уверены, что все дело в слишком завышенных требованиях исполнительницы к мужчинам. Действительно, она сама много раз об этом говорила в интервью.

"Почему ей так не везет с мужчинами? Потому что она делает выводы неправильные. Мы, девочки, любим додумывать того, что нет, придумывать. То есть она отталкивается от высоких требований. Конечно, Бузовой подойдет далеко не каждый, круг мужчин снижается из-за этого, потому что ей подойдет далеко не каждый. Ей просто хочется настоящей искренней любви, чтобы ее любили не за что-то, а просто за то, какая есть. У Бузовой были варианты, которые действительно не подходили", – подытожил эксперт.