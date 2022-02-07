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Шоу-бизнес
"Подойдет далеко не каждый": какие требования брошенная Бузова загнула мужчинам

"Подойдет далеко не каждый": какие требования брошенная Бузова загнула мужчинам

Ольга Бузова до сих пор одинока. Ее коллега Светлана Панкова рассказала причину.
прочитано 257 раз

Чего только Ольга Бузова не делала для того, чтобы найти "того самого". Когда-то она участвовала в "Доме-2", а потом сделала свое шоу "Замуж за Бузову". Но несмотря на старания, ей попадались мужчины, которые предавали ее.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Конечно, Ольге, как любой девочке, в глубине души хочется любви, она не раз обжигалась в своей жизни. Ее не раз обманывали, предавали, именно поэтому она в таких растерянных чувствах и не может верить мужчинам", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Светлана Панкова.

Певица Панкова, как и многие поклонники звезды "Инстаграма", не понимает, почему ей всегда не везет. Напомним, что Дмитрий Тарасов, бывший муж красотки, бросил ее и совсем скоро женился на Анастасии Костенко, меньше чем через год у них родился первый ребенок. Сейчас они уже воспитывают троих наследников. С Давой тоже все пошло не так, как надо.

Некоторые уверены, что все дело в слишком завышенных требованиях исполнительницы к мужчинам. Действительно, она сама много раз об этом говорила в интервью.

"Почему ей так не везет с мужчинами? Потому что она делает выводы неправильные. Мы, девочки, любим додумывать того, что нет, придумывать. То есть она отталкивается от высоких требований. Конечно, Бузовой подойдет далеко не каждый, круг мужчин снижается из-за этого, потому что ей подойдет далеко не каждый. Ей просто хочется настоящей искренней любви, чтобы ее любили не за что-то, а просто за то, какая есть. У Бузовой были варианты, которые действительно не подходили", – подытожил эксперт.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 12:51 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

...гость
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.
Это не Бузовой не везет ,это мужикам не нужна алкоголичка,да ещё после притона деток не будет ,венболезни сделали свое дело
А её пьяные выходки на сцене ,особенно когда алкоголичка выступала в Волгограде , со сцены материлась ,показывала средний палец,назвала себя дурой,прыгала на руки к ребятам танцорам ,над сценой стоял запах крепкого алкоголя и много всего про алкашку можно писать ,с явными примерами А как пьяная прыгала со сцены в публику ,правда дрянь никто не хотел удержать ,а потом её вели под руки в гримерку ,потому что ноги не шли сами ,просто волокли алкашку
...гость
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ДА, как жить с проституткой? Которой хватает пожить , без измен, <цензура>-л-я-д-с-т=в=а совсем немного, а там её сущность ,жизнь из притона где было много клиентов ,смена мужиков происходила каждый день ,поэтому у проститутки никогда не хватит сил жить с одним ,она заточена на другую развратную,пошлую жизнь Она сейчас остановить себя не может , распирает её от одиночества ,так она старается привлечь хоть какое то внимание своим стареющим телом это ежедневные задницы ,раздвинутые ноги ,бешенство началось в Африке ,но главное,что все происходит из за безделья
Гость956498
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Мне кажется, ей Шаляпин Прошка подойдёт сильно сильно . два идиота
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