Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!

Каждый роман Ольги Бузовой громко начинается и со скандалом заканчивается.

Сначала в жизни поющей телеведущей был футболист Дмитрий Тарасов: казалось, что в отношениях пары царила гармония, однако признания в любви на публику не спасли их союз от развода из-за измены спортсмена. Потом был Давид Манукян, с которым звезде даже пророчили свадьбу, но и тут счастливой совместной жизни не получилось – возлюбленные со скандалом разошлись.

Мама Ольги Бузовой, как никто другой, знает о жизни теледивы все, в том числе обо всех отношениях. Говорить о разводе с Тарасовым Ирина Александровна не любит – уж очень непростой период тогда был в жизни любимой наследницы. По ее словам, инициатором разрыва стал именно Дмитрий. После случившегося Ирина Александровна сразу поехала к сломленной дочери, чтобы поддержать ее. Хотя многие говорят, что знаменитой телеведущей не везет с мужчинами, ее мама с этим не согласна.

"Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Лучше, чем жить с нелюбимым человеком", – отметила Ирина Александровна, вспоминая развод пары.

Что касается отношений дочери с Давидом Манукяном, то этот роман, по словам женщины, изначально был обречен на провал – это она поняла после знакомства с новым ухажером дочери.

"Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер, тяжелая работа, но он отвечал: "все хорошо". Но все всегда хорошо не бывает", – рассказала Ирина Александровна.