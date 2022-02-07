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Шоу-бизнес
Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!

Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!

Каждый роман Ольги Бузовой громко начинается и со скандалом заканчивается.
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Сначала в жизни поющей телеведущей был футболист Дмитрий Тарасов: казалось, что в отношениях пары царила гармония, однако признания в любви на публику не спасли их союз от развода из-за измены спортсмена. Потом был Давид Манукян, с которым звезде даже пророчили свадьбу, но и тут счастливой совместной жизни не получилось – возлюбленные со скандалом разошлись.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Мама Ольги Бузовой, как никто другой, знает о жизни теледивы все, в том числе обо всех отношениях. Говорить о разводе с Тарасовым Ирина Александровна не любит – уж очень непростой период тогда был в жизни любимой наследницы. По ее словам, инициатором разрыва стал именно Дмитрий. После случившегося Ирина Александровна сразу поехала к сломленной дочери, чтобы поддержать ее. Хотя многие говорят, что знаменитой телеведущей не везет с мужчинами, ее мама с этим не согласна.

"Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Лучше, чем жить с нелюбимым человеком", – отметила Ирина Александровна, вспоминая развод пары.

Что касается отношений дочери с Давидом Манукяном, то этот роман, по словам женщины, изначально был обречен на провал – это она поняла после знакомства с новым ухажером дочери.

"Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер, тяжелая работа, но он отвечал: "все хорошо". Но все всегда хорошо не бывает", – рассказала Ирина Александровна.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
7 февраля 2022, 09:25 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость950654
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Слишком много стало появлятся второй Бузовой, и эта туда же, Неужели не стыдно за свою дочь? Чего ты лезешь не первые полосы, не стыдно тебе? Видно сестра умнее этих двух клуш. Кто ты такая? Или деньги не пахнут? Ты же в преклонном возрасте, стыдно должно быть!!! Видно и муж сбежал, не выдержал эту...
Гость956231
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Гость952481
МАМА СЛАВНЯШКА
Да нет. Или татарка, или филиппинка.
Гость952481
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МАМА СЛАВНЯШКА
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