"Какие испытания могут быть хуже": Галустян раскрыл подноготную Бузовой

Михаил Галустян рассказал, каково ему было работать с Ольгой Бузовой.

Скоро зрители наконец-то увидят второй сезон проекта "Звезды в Африке". На этот раз биться за приз в несколько миллионов рублей будут популярные блогеры. Например, кумир молодежи Валя Карнавал. А вот ведущие останутся прежние. Так, комментировать происходящее будут комик Михаил Галустян и экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Кстати, звезды уже прилетели в Африку и во всю готовятся к съемкам.

Несмотря на то, что новая передача на канале "ТНТ" является весьма экстремальной, далеко не все ведущие питают страсть к такого рода приключениям. Причем Галустяна напугали не дикие животные, а его соведущая. Так, он посетил одно из YouTube-шоу и поведал, что работа с Ольгой стала для него настоящим испытанием. "Какие еще испытания могут быть хуже?", – задался вопросом юморист.

Год назад комик уже высказывался о совместной работе со звездой телестройки. Несмотря на то, что он не является поклонником ее творчества, он считает Ольгу профессионалом своего дела. Также ему нравится тот факт, что Бузова не лишена самоиронии, что очень важно для работы в шоу-бизнесе. Кроме того, Галустян назвал коллегу дисциплинированным человеком. По его словам, теледива всегда серьезно подходит к своим обязанностям: учит слова, при необходимости поддерживает.