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Шоу-бизнес
"Какие испытания могут быть хуже": Галустян раскрыл подноготную Бузовой

"Какие испытания могут быть хуже": Галустян раскрыл подноготную Бузовой

Михаил Галустян рассказал, каково ему было работать с Ольгой Бузовой.
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Скоро зрители наконец-то увидят второй сезон проекта "Звезды в Африке". На этот раз биться за приз в несколько миллионов рублей будут популярные блогеры. Например, кумир молодежи Валя Карнавал. А вот ведущие останутся прежние. Так, комментировать происходящее будут комик Михаил Галустян и экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Кстати, звезды уже прилетели в Африку и во всю готовятся к съемкам.

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 Михаил Сергеевич Галустян

Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на то, что новая передача на канале "ТНТ" является весьма экстремальной, далеко не все ведущие питают страсть к такого рода приключениям. Причем Галустяна напугали не дикие животные, а его соведущая. Так, он посетил одно из YouTube-шоу и поведал, что работа с Ольгой стала для него настоящим испытанием. "Какие еще испытания могут быть хуже?", – задался вопросом юморист.

Год назад комик уже высказывался о совместной работе со звездой телестройки. Несмотря на то, что он не является поклонником ее творчества, он считает Ольгу профессионалом своего дела. Также ему нравится тот факт, что Бузова не лишена самоиронии, что очень важно для работы в шоу-бизнесе. Кроме того, Галустян назвал коллегу дисциплинированным человеком. По его словам, теледива всегда серьезно подходит к своим обязанностям: учит слова, при необходимости поддерживает.

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Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 04:14 Источник: "YouTube" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые смешные образы Галустяна

комментарии

Ответить:

.
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Сейчас Галустян не сказал про то,что бузова часто ему жаловалась,что одинока ,что она несчастная Галустян писал откровенно, что где то ,глубоко ,очень глубоко ,жалеет её ,она плакала перед ним ,видно тем самым пыталась вызвать огромную жалость, с продолжением Кидается проститутка на всех,что сейчас будет не понятно? Но после совместного купания в бассейне ,больше фото вместе,на отдыхе не было ,видно нашел место где скрываться от этой липкой,грязной бабыПравильно что хоть как то похвалил дубину бузову ,нашел,что сказать,понятно ещё с лентяйкой придется встречаться на одном канале тнт
гость
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Ноги все раздвигает ,видно отдыхать и думать об одном ,как мужика заловить,вот её и прет Галустяна не стоит домогаться , он женат и детки есть ,хватит один раз уже его заразила <цензура> бузова , теперь зачем ещё раз испытывать судьбу с <цензура> шалавой Он и не отрицает,,это работать с бузовой,тяжело На первом сезоне по вечерам бузова приходила под градусом и все время падала , а он говорил" Я такую тушу не подниму да еще с накладными ягодицами" Галустян говорил,что ему не страшны были холодные вечера,дикие животные ,главное было спрятаться от бузовой,а то она его мучала своим воем ,типа пела
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