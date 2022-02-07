"Жизнь Федосеевой-Шукшиной превращается в ад!": Алибасов о раздербанивании имущества актрисы

Осенью прошлого года Гаджиев заключил договор, по которому передал в бессрочное пользование свой аккаунт в "Инстаграме" другому человеку и взял на себя обязательно снимать рекламные ролики по сценарию и сюжету заказчика.
Блогеру предлагалось записывать рекламные ролики о криптовалютах, майнинге и торговые платформы, а за работу ему заплатили один миллион рублей. В итоге блогера обвинили в незаконном привлечении денежных средств от населения и в создании финансовой пирамиды. О своей проблеме парень сообщил опытному Бари Алибасову-младшему, который пребывает в ужасе от происходящего.
"У меня обширная база молодых и интересных блогеров, – говорит Бари Алибасов-младший. – Гаджиев-младший – один из самых талантливых современных блогеров. К сожалению, такая проблема, как у него, в последнее время случается у многих. Блогеры берут заказ, будучи уверенными, что там все нормально в законодательном плане, но невольно оказываются соучастниками финансовых пирамид".
Бари-младший призывает юридически урегулировать блогерскую деятельность. В противном случае преступниками можно называть всех без исключения, кто зарабатывает на рекламе в Интернете.
"Как вообще можно наезжать на блогера, который просто снимается в рекламе? – удивляется Алибасов-младший. – Безусловно, это спорная ситуация. Но, если мы сейчас начнем смотреть досконально, то выясним, что все 18-летние блогеры что-то нарушают. На мой взгляд, необходимо сделать прозрачной систему рекламных объявлений для блогеров, чтобы они понимали, где можно брать рекламу, не опасаясь за репутацию и проблемы с законом. Это проблема не стоит выделанного яйца. Лучше разбираться с теми, кто пытается превратить жизнь Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной в ад! Боюсь, что ее вновь упекут в дом престарелых и раздербанят имущество".