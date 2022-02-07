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Шоу-бизнес
"Жизнь Федосеевой-Шукшиной превращается в ад!": Алибасов о раздербанивании имущества актрисы

"Жизнь Федосеевой-Шукшиной превращается в ад!": Алибасов о раздербанивании имущества актрисы

Сын Бари Алибасова живет как на вулкане. "Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь" – кричала ему в последнем выпуске "Пусть говорят" Лидия Федосеева-Шукшина. А теперь еще и молодой блогер Рамазан Гаджиев добавил Алибасову хлопот.
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Осенью прошлого года Гаджиев заключил договор, по которому передал в бессрочное пользование свой аккаунт в "Инстаграме" другому человеку и взял на себя обязательно снимать​ рекламные ролики по сценарию и сюжету заказчика.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Блогеру предлагалось записывать рекламные ролики о криптовалютах, майнинге и торговые платформы, а за работу ему заплатили один миллион рублей. В итоге блогера обвинили в незаконном привлечении денежных средств от населения и в создании финансовой пирамиды. О своей проблеме парень сообщил опытному Бари Алибасову-младшему, который пребывает в ужасе от происходящего.

"У меня обширная база молодых и интересных блогеров, – говорит Бари Алибасов-младший. – ​ Гаджиев-младший – один из самых талантливых современных блогеров. К сожалению, такая проблема, как у него, в последнее время случается у многих. Блогеры берут заказ, будучи уверенными, что там все нормально в законодательном плане, но невольно оказываются соучастниками финансовых пирамид".

Бари-младший призывает юридически урегулировать блогерскую деятельность. В противном случае преступниками можно называть всех без исключения, кто зарабатывает на рекламе в Интернете.

"Как вообще можно наезжать на блогера, который просто снимается в рекламе? – удивляется Алибасов-младший. – Безусловно, это спорная ситуация. Но, если мы сейчас начнем смотреть досконально, то выясним, что все 18-летние блогеры что-то нарушают. На мой взгляд, необходимо сделать прозрачной систему рекламных объявлений для блогеров, чтобы они понимали, где можно брать рекламу, не опасаясь за репутацию и проблемы с законом. Это проблема не стоит выделанного яйца. Лучше разбираться с теми, кто пытается превратить жизнь Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной в ад! Боюсь, что ее вновь упекут в дом престарелых и раздербанят имущество".

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 14:03 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

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