"Жизнь Федосеевой-Шукшиной превращается в ад!": Алибасов о раздербанивании имущества актрисы

Сын Бари Алибасова живет как на вулкане. "Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь" – кричала ему в последнем выпуске "Пусть говорят" Лидия Федосеева-Шукшина. А теперь еще и молодой блогер Рамазан Гаджиев добавил Алибасову хлопот.

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