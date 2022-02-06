Заглядывающегося на сексуальных красоток Тарасова вывели на чистую воду

Дмитрия Тарасова заподозрили в изменах.

Вскоре после развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко. Футболист не раз говорил, что именно с моделью он нашел семейное счастье. Так, он смог стать не только любимым мужем, но и счастливым отцом. Недавно супруга родила ему третьего ребенка. В своем "Инстаграм" Тарасов транслирует идеальную жизнь, постоянно публикуя счастливые семейные снимки. Несмотря на это, в последнее время поползли слухи о том, что Дмитрий начал похаживать налево.

Недавно молодые родители отмечали день рождения дочери. Праздник прошел по всем канонам детского веселья. Так, малышей развлекали аниматоры, а в конце торжества наследнице футболиста преподнесли большой торт. Однако потом Дмитрий отправился не домой, а на другую вечеринку. Примечательно, что Костенко вместе с ним не было.

Спортсмен посетил в тот день еще день рождения друга, где отдохнул на славу. Так, он во всю распевал песни в караоке и танцевал до упаду. Однако кое-что не утаилось от внимательных глаз. Очевидцы отметили, что в какой-то момент Тарасов начал заглядываться на обворожительных красоток, танцующих поблизости. Именно это стало причиной для домыслов. Фанаты Костенко заподозрили ее мужа в неверности.