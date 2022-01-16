"Хорошего человека должно быть много": раскоровевшая Костенко отказалась втянуть живот

Анастасия Костенко недавно родила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Также у пары есть две дочери. Как и многие звезды, влюбленные решили отправиться на отдых на Мальдивы. В своем "Инстаграм" модель то и дело делится моментами из жизни, позируя с мужем на фоне тропического пейзажа.
Фанаты Анастасии принялись расхваливать девушку за отличную фигуру, ведь, по мнению многих, после третьих родов девушка выглядит идеально. "Кто скажет, что у вас трое детей, а фигура как сохранилась!", "Молодец, девочка. Фигура супер! Генетика или спорт, умница в общем!", "Троих родила и такая фигура? Как они это делают", "Сколько труда вложено, браво", – восхищаются поклонники.
Однако все же некоторые подловили Костенко на использовании фотошопа. Так, Дмитрий Тарасов выкладывал в свой микроблог видео, на которых заметно, что фигура модели не совсем идеальна. Так, Анастасия пополнела и в боках, и в животе. "Да жирок видно у Насти, зачем делать фильтры тогда", – написал один из комментаторов.
Кстати, Костенко не отрицает, что до сих пор не пришла в идеальную форму. Так, недавно она поделилась в микроблоге тем, что даже мама ей посоветовала втянуть живот. Однако модель не отчаивается. Она лишь отшутилась: "Хорошего человека должно быть много".
Подписчики принялись поддерживать супругу Тарасова. "Анастасия, вы стали более женственной", "Шикарная фигурка у вас", "С тремя детками простительно", – написали фанаты.