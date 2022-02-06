Ушел с улыбкой: Прохор Шаляпин отправился на небеса

Смерть любимой жены окончательно добила певца. Прохор Шаляпин пошел на рискованный поступок.

В 2021 году от коронавируса скончалась супруга певца Татьяна Дэвис. Вся страна сочувствовала горю артиста и выражала ему свои соболезнования. Поначалу Прохор Шаляпин очень переживал, но потом взял в себя в руки и начал проявлять любовь к жизни с помощью экстрима.

В выходные вдовец разместил снимки с горнолыжного курорта. Он решил прокатиться на канатной дороге ввысь, что порой бывает небезопасно. Кабинка может застрять где-нибудь на вершине, а также механизм может дать сбой в неожиданный момент.

Впрочем, никакие опасения не помешали звезде взглянуть на мир с высоты. Прохор Шаляпин ушел с улыбкой на посадку и отправился на небеса. Наслаждаясь видами гор под облаками, артист почувствовал вкус счастья. Об этом он написал в инстаграм-аккаунте.

"Счастье — это свойство характера. У одних в характере его все время ждать, у других непрерывно искать, у третьих — повсюду находить", — поделился артист цитатой из книги.



Как писали "Дни.ру", ранее Прохор Шаляпин шокировал народ накрашенными губами. Его лицо обрамляло меховое одеяние, а глаза закрывала длинная челка в стиле нулевых.

Напомним, звезду стали подозревать в убийстве жены. Зрители ток-шоу решили, что Прохор Шаляпин мог совершить преступление ради наживы.