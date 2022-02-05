Деньги на ветер: Как богач Лещенко транжирит миллионы

80-летний Лев Лещенко отметил юбилей на широкую ногу. Ради праздника ему пришлось выложить целое состояние.

Эта звезда советской эстрады с мощным узнаваемым голосом добилась редких высот на сцене. На творческом пути Лев Лещенко оставил россиянам потрясающее музыкальное наследие. Что и говорить, с песнями артиста вся страна проводит каждый День Победы, что пропах порохом.

Времена меняются, но исполнитель шлягера "Родительский дом" не теряет своей актуальности. Его по-прежнему рады видеть на телевидении, на больших праздничных концертах. За период активной работы прославленный Лев Лещенко смог сколотить приличное состояние, чтобы проводить старость в достатке.

Теперь богатый народный артист транжирит свои финансовые блага. Как сообщают СМИ, на юбилей Лев Лещенко потратил около пяти миллионов рублей. Получилась заводная светская вечеринка с черной икрой, сытными яствами и тестами на коронавирус. С одной стороны — памятный подарок друзьям и близким, с другой — деньги на ветер.

В разгар торжества юбиляру вынесли многоярусный торт в знак особого почтения и внимания. Жена Ирина преподнесла 80-летнему певцу весьма трогательный подарок. Она написала для него эссе, которым выразила все пылкие чувства.



Напомним, накануне 80-летия Лев Лещенко негативно высказался о творчестве рэпера Моргенштерна. По словам народного артиста, кумиру молодежи стоит почитать сонеты Шекспира.