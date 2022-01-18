"Позор": Лещенко сделал предложение Моргенштерну

Старшее поколение критически относится к творчеству современных артистов, которые стали кумирами молодежи и прорвались к славе без музыкального образования. Одна из самых провокационных личностей в рэп-индустрии — Алишер Моргенштерн. Он использует в треках ненормативную лексику и скверные звуки. Аудитория это слушает, не видя альтернативы. Чтобы поправить ситуацию, знаменитый певец Лев Лещенко захотел познакомить рэпера с книгами.
Исполнитель шлягера "Родительский дом" вызвался учить Моргенштерна образцам культуры. Только ради этого он готов посетить концерт 23-летнего Алишера, поскольку музыку его не приемлет и слушать не желает.
Осуществляя просветительскую функцию, Лев Лещенко подумывает использовать поэзию Владимира Маяковского или сонеты Уильяма Шекспира. Произведения этих литературных классиков он считает достойным примером.
Народный артист отметил, что контент "Инстаграм" (где как раз и сосредоточены фанаты Моргенштерна, — Прим. ред.) оставляет желать лучшего, ведь там популярна лишь красивая картинка и нет истинной жизни обычных провинциальных трудяг.
"Это скука и позор — выставлять свои колготки и купальники, и сниматься у самолетов и роллс-ройсов, которых у тебя нет", – объявил Лев Лещенко.