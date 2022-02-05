"Ничего себе!": Женатый 62-летний Харатьян овладел страстной блондинкой

Еще в конце 80-х Дмитрий Харатьян встретил свою избранницу Марину Майко. Они познакомились в Крыму и уже не смогли пойти разными дорогами. Сыграли свадьбу, произвели на свет сына и продолжили лететь на крыльях любви вместе.
Возлюбленная моложе актера на 10 лет — сейчас ей 52 года. В таком уже немолодом возрасте женщина выглядит потрясающе. Кажется даже, что раньше Марина не была настолько хороша.
Стройная, подтянутая и миловидная дама в последнее время обрела небывалую привлекательность. Стала практически другим человеком. Отсюда напрашивается вывод, что Дмитрий Харатьян женился только лишь на красотке, а в итоге овладел страстной блондинкой модельной внешности.
Супруга актера ведет личный блог, где показывает роскошную фигуру, длинные ноги и моложавое лицо практически без морщин. У нее есть целая армия поклонников, которая не перестает строчить комплименты.
"Колдунья, однозначно!", "Ну ничего себе! Каждая фотография — на несколько минут ступора...", "Хорошенькая!" — пишет народ жене Дмитрия Харатьяна.
Напомним, выдающийся артист Дмитрий Харатьян мог погибнуть еще ребенком. В шесть лет на него с высоты упал тяжеленный телевизор. Эта роковая случайность чуть не погубила будущую звезду.