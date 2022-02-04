"Секси": надевшая обтягивающие лосины Орбакайте произвела фурор

50-летняя Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в Латинской Америке.

Кадрами из отпуска счастливая исполнительница щедро делится на своей странице в "Инстаграме". И для того, чтобы собрать комплименты блондинке даже не приходится делать прическу и облачаться в роскошные наряды.

Сегодня Кристина Орбакайте разместила видео, на котором она качается на качелях на фоне живописной горы. Женщина одета в обтягивающие лосины с прорезями и толстовку, на глазах – солнечные очки, на голове – легкий беспорядок. Однако даже в таком виде 50-летняя артистка произвела фурор.

Поклонники Орбакайте оставили ей множество комплиментов, отметив простоту и естественность певицы.

"Секси женщина" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красавица!!!!", "Прям девочка", "Кристиночка ты прекрасна!", "Ну что можно сказать на это Ураааааа – Счастливая, Красивая, Любимая", "Кристина, на вас смотреть одно удовольствие," – написали восхищенные фолловеры.

Несмотря на свой возраст, дочь Примадонны действительно прекрасно выглядит. Многие пользователи отмечают, что с годами женщина все больше похожа на свою легендарную мать, и это сходство в глазах поклонников красит ее еще больше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кристина Орбакайте восхитила народ снимком с внучкой Аллы Пугачевой.