"Мечта Аллы": Орбакайте восхитила народ снимком с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте, как известно, многодетная мать, которая не упускает возможности провести время в компании любимых детей.



Двое сыновей наследницы Примадонны уже успели повзрослеть, так что теперь вся ее родительская забота прикована к младшему ребенку – дочери от предпринимателя Михаила Земцова Клавдии.

Девчонки много времени проводят вместе, а иногда восхищают поклонников совместными снимками. Вот и в этот раз на радость подписчикам певица на своей странице в "Инстаграм" поделилась трогательной фотографией. На нем певица нежно обнимает свою 9-летнюю дочь, а на заднем плане – святящаяся розовым цветом фраза на английском "It was all a dream", перевод которой позабавил дочку Аллы Борисовны.

"Это был лишь только сон" или "Это была мечта Аллы"? Игра слов", – подписала фотографию Орбакайте.

В комментариях поклонники артистки почти единогласно пришли к выводу, что здесь больше подходит второй вариант предложенного ею перевода, ведь такие чудесные наследники – это как раз то, о чем, возможно, грезила Примадонна.

И, конечно, не обошлось без множества комплиментов от подписчиков. Одни написали, что и мама, и дочь, и бабушка очень сильно друг на друга похожи, другие отметили, что Клавдия растет настоящей красавицей. Нашлись и те, кто заметил, что 50-летняя Орбакайте совсем не выглядит на свой возраст.

Напомним, певица замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым вот уже 16 лет, и, несмотря на такой длительный срок, их чувства друг к другу не угасают. В одном из интервью супруг Орбакайте признался, что ссоры в их отношениях бывают, но обижаться друг на друга долго они не могут.