"Нигде не приживается": Проскурякову затравили после скандала с изменой

Недавно артистка заставила поклонников обсуждать свою внешность. Юлии почти 40 лет, а она не перестает удивлять фанатов естественной красотой. Проскурякова опубликовала в своем блоге фотографию, которая произвела фурор. Подписчики обратили внимание, как хорошо выглядит артистка без фильтров и макияжа. Ее буквально назвали идеалом русской женщины.
Однако нашлись и те, кто занял противоположную позицию. В ответ на восхищения поклонников хейтеры буквально затравили жену Игоря Николаева. Ее назвали посредственной и недостойной такого восхищения.
"Внешность самая обычная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обычная женщина. Привлекательная, но не более", "Заурядная внешность! Незапоминающаяся. 40-летняя тетенька. Ни красоты, ни таланта. Николаев ее тащит в шоу бизнес, пропихивает в сериалы. Но она нигде не приживается", "Ну среднестатическая внешность, такой же голос, просто жена известного человека", – написали в Сети.
Недавно Юлия Проскурякова оказалась втянута в скандал с Юлией Барановской. Последнее время личная жизнь ведущей крайне интересует общественность. Юлии приписали роман с Григорием Лепсом, а после ситуации на шоу "Вечерний Ургант" об этом заговорили еще больше.
Теперь Барановской приписали беременность от Игоря Николаева. Начались сплетни об изменах музыканта. Мимо таких слухов не смогла пройти его супруга. Проскурякова обратилась к Барановской в своем блоге, поздравив ее со знаменательным событием и уточнив, знает ли сама Юлия, что беременна от Николаева.