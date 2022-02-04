Долина заперлась в гримерке с двумя молодыми красавчиками

66-летняя народная артистка России Лариса Долина активно работает в современном шоу-бизнесе и не отстает от новых трендов. Артистка всегда высказывает свое компетентное мнение с высоты своего многолетнего музыкального опыта.
В своем "Инстаграм" Долина показал встречу в гримерке с молодыми красавчиками из новой подающей надежды группы GAYAZOV$ BROTHER$.
"Очень симпатично показались, очень хороший потенциал у ребят. Правда", – сказала Долина. – На самом деле мы пришли просто сфоткаться. Но мы получаем еще и такое, это просто бонус!" – поговорили коллеги.
В своем микроблоге музыканты отметили, что для них встреча была приятной. Исполнители назвали Долину уважаемым профи и подчеркнули, что у нее есть чему поучиться.
"Немного похвалила нас даже, представляете, а респект от Долиной – далеко не всем достается, сами знаете", – похвастались артисты.
Поклонники высоко оценили такую встречу и пожелали братьям Гаязовым творческих успехов.
"Воу, если вас сама Долина похвалила, значит вы этого заслужили, ибо мы все знаем как вы отдаетесь своей работе!"; "Вот это уровень"; "Респект за легендарную встречу", – написали фолловеры.