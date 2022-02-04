Овдовевший Шаляпин в мехах шокировал накрашенными губами

Артист активно ведет свой блог, в котором публикует кадры из жизни и профессиональные фото. Прохор выложил снимок, на котором предстал крупным планом. Его лицо обрамляет меховое одеяние, а глаза закрывает длинная челка в стиле нулевых. Поклонники обратили внимание на губы певца, многим показалось, что они накрашены. Под фото Шаляпин процитировал стихотворение Иосифа Бродского.
Шокированные поклонники закидали артиста комментариями. "Очень красивое фото! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивые строчки. И фотка вау Царь зверей", "Шикарное фото! Как всегда", "Прям модель", – написали комментаторы.
Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин женился на американской миллиардерше Татьяне Дэвис, пара прожила в браке буквально несколько недель. Татьяна скоропостижно скончалась от коронавируса, так как долго пыталась вылечиться на дому.
Шаляпина обвиняли в том, что он вступил в брак по расчету, сам он, конечно же, все слухи отрицает. Прохор известен своей любовью к женщинам постарше, а с Дэвис разница в возрасте была незначительной. В Сети гадают, как скоро артист найдет себе "новую бабку".