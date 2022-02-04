Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Пятница
4 февраля
Лента новостей
13:53
Резко сдавший Малахов предстал перед публикой без штанов
13:39
Овдовевший Шаляпин в мехах шокировал накрашенными губами
13:38
Путин и Си Цзиньпин отказались от рукопожатия
13:32
Заманивал к себе, соблазнял: Штурм о домогательствах покойного Мережко
13:26
На пенсию шикует: 70-летняя Аллегрова потрясла Лещенко накидкой за миллион
13:25
"Чемоданы собрать не успели": звезда "Кухни" с детьми спешно покинула Россию среди ночи
13:20
Судзиловская сбежала из России без мужа и ребенка
13:17
Российских водителей предупредили о штрафе за грязный автомобиль
13:12
"Была отстранена": за что у матери Тимати забрали внука
12:58
Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
12:56
Друзья спасают раздавленную Памелу Андерсон
12:49
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест за нападение на Алибасова
12:40
"Корни берут свое!": Дочь Михалковой на вечеринке вызвала ажиотаж
12:09
Участники группы "На-На" попали в страшную трагедию: Погибли люди
12:07
"Крестьянки на рынке невест": Ведущий "Модного приговора" оскорбил россиянок
12:07
Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой
12:06
"Сразу в нее влюбилась": 66-летнюю Долину засняли в объятиях молодой девушки
12:04
Надежда Михалкова спасает остатки своей репутации
12:03
"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
11:56
"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем
11:32
Лучшее время для смены работы – когда угодно
11:20
"Ну их всех в задницу!": сцепившихся друг в друга Пригожина и Шнурова унизили
11:19
Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду
11:18
Экс-супруг Бородиной удивил народ авто за 30 миллионов: Откуда деньги?
11:16
"Умирать или пить? Что надо делать?": отчаявшийся Васильев из "Хрустального" в слезах звонил маме
11:15
Начинаются последствия: Тяжелобольная Лолита сорвалась на крик
11:02
Страна молится за разбитого болезнью Лепса
10:52
Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок
10:37
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой
10:35
Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке
10:22
Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя
10:02
"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам
09:47
Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии
09:40
Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным
09:06
Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу
08:55
"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ
08:39
"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой
06:15
"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову
04:46
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри
02:03
К чему снится концерт
00:09
Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Корни берут свое!": Дочь Михалковой на вечеринке вызвала ажиотаж

"Корни берут свое!": Дочь Михалковой на вечеринке вызвала ажиотаж

Артистка Надежда Михалкова презентовала свою наследницу. Юная особа вышла на ковровую дорожку.
прочитано 302 раза

Потомственная актриса Надежда Михалкова стала режиссером сериала "Номинация", премьерный показ которого прошел в минувший четверг. На вечеринке появились известные в сфере кино звезды, а также друзья и близкие 35-летней светской львицы.

ПО ТЕМЕ

Надежда Михалкова спасает остатки своей репутации

Надежда Никитична Михалкова

Надежда Никитична Михалкова актриса, режиссер

Особое внимание было приковано к дочери знаменитой блондинки — Нино. Эта 10-летняя очаровашка улыбалась перед камерами журналистов со своим отцом Резо Гигинеишвили. Родители девочки развелись в 2017 году.

Внешне девочка сильно изменилась, стала выглядеть гораздо взрослее, чем раньше. Вместо роскошного вечернего платья, какие часто привлекают маленьких принцесс, ребенок надел черный спортивный костюм, белую футболку с легендарным изображением The Beatles и яркие кроссовки. Наследница Надежды Михалковой уверенно глядела в камеру и вызвала ажиотаж, снимок опубликовала "Экспресс газета".

Нино растет похожей на отца — переняла от родителя темно-коричневые волосы, особенности фигуры и яркие черты лица. "От Михалковых-то уже почти ничего и нет. Грузинские корни берут свое!" — пишут пользователи Сети.

Напомним, сериал "Номинация", который выпустила Надежда Михалкова, снимали летом 2021 года. В центре сюжета — героиня с мечтой о большой славе.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 12:40 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Резко сдавший Малахов предстал перед публикой без штанов

Ведущий предстал в непривычном виде
Шоу-бизнес

"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак

Музыкант отплатил ведущей ее же монетой
Шоу-бизнес

"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем

Артистка обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок

Страшно смотреть

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+