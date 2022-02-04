"Корни берут свое!": Дочь Михалковой на вечеринке вызвала ажиотаж

Потомственная актриса Надежда Михалкова стала режиссером сериала "Номинация", премьерный показ которого прошел в минувший четверг. На вечеринке появились известные в сфере кино звезды, а также друзья и близкие 35-летней светской львицы.
Особое внимание было приковано к дочери знаменитой блондинки — Нино. Эта 10-летняя очаровашка улыбалась перед камерами журналистов со своим отцом Резо Гигинеишвили. Родители девочки развелись в 2017 году.
Внешне девочка сильно изменилась, стала выглядеть гораздо взрослее, чем раньше. Вместо роскошного вечернего платья, какие часто привлекают маленьких принцесс, ребенок надел черный спортивный костюм, белую футболку с легендарным изображением The Beatles и яркие кроссовки. Наследница Надежды Михалковой уверенно глядела в камеру и вызвала ажиотаж, снимок опубликовала "Экспресс газета".
Нино растет похожей на отца — переняла от родителя темно-коричневые волосы, особенности фигуры и яркие черты лица. "От Михалковых-то уже почти ничего и нет. Грузинские корни берут свое!" — пишут пользователи Сети.
Напомним, сериал "Номинация", который выпустила Надежда Михалкова, снимали летом 2021 года. В центре сюжета — героиня с мечтой о большой славе.