"Ну их всех в задницу!": сцепившихся друг в друга Пригожина и Шнурова унизили

Недавно Сергей Шнуров написал новую песню, которая, как и многие произвела настоящий фурор. К творчеству артиста можно относиться по-разному – многие с юмором принимают то, что пишет музыкант, пока некоторые заваливают певца негативными комментариями.
На этот раз досталось Ксении Собчак. В своем свежем произведении лидер группы "Ленинград" намекнул на то, что блондинка не всегда была верна своему бывшему мужу Максиму Виторгану. "Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек", – ответил Иосиф Пригожин, также вспомнив, как исполнитель когда-то оскорбил его жену.
"Этот скандал между животными. Они все – животные шоу-бизнеса. Их нельзя в этом скандале определять как "люди", "женщины", "дети" оскорбленные. Нет, это все – животные шоу-бизнеса. Так же, как Губерниев с Бузовой. Нельзя определять как "мужчина, оскорбивший женщину". Так вот животные шоу-бизнеса не должны по человеческим законам судиться никак. Это очень странно. Животные, которые питаются друг другом! Нечего тут пытаться понять, кто правее. Ну их всех в задницу!" – не сдержал эмоций и унизил коллег Рустам Солнцев.
Также шоумен не смог не пройтись именно по мужу певицы Валерии. По его словам, определение "животное" может подойти к любому человеку из сферы музыки, кино и искусства в целом.
"А Иосиф Пригожин, который назвал его опустившимся и низким человеком, вполне себе охарактеризовал обычное животное шоу-бизнеса. Потому что Иосиф Пригожин тоже для многих – опустившийся и низкий человек", – подытожил он.