Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно

Артистка очень любит собак, о чем постоянно рассказывает в своем блоге. Ольга показала в "сторис" видео, где видно, что в кровати с ней вовсе не новоиспеченный муж, а один из ее лохматых любимцев. "Кто это тут оказался со мной по соседству совершенно случайно?", – игриво вопрошает Орлова, показывая четвероного друга.
В следующем видео певица показала другую свою собаку, которая недавно перенесла операцию. На днях Ольга напугала подписчиков видео с жутким шрамом питомца, который закрыт повязкой после хирургического вмешательства. Поклонники пожелали любимцу Орловой скорейшего выздоровления.
Ранее Ольга Орлова рассказывала, как тяжело переживала уход подруги. Жанна Фриске умерла в 2015 году, тогда эта новость потрясла мир шоу-бизнеса. Ольга дружила с артисткой давно, поэтому для нее трагедия стала особенно тяжелой, она не может пережить смерть близкого человека до сир пор.
Кстати, Ольга Орлова является крестной сына Жанны Фриске. После ее смерти супруг Дмитрий Шепелев запретил мальчику общаться с Орловой, прервав с ней все контакты. Орлова сильно переживает по этому поводу и уверена, что Фриске такое решение бы не понравилось.