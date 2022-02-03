"Смотреть не хочется!": полуголая Подольская взбесила россиян

Наталья Подольская вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

Несмотря на активный отпуск, певица не забывает делиться с подписчиками фотографиями и рассказывать подробности своего отдыха. Артистка не скрывает, что ее снимки не отличаются оригинальностью – почти на всех она позирует в купальнике на фоне пляжа.

Однако сегодняшний пост вызвал у некоторых подписчиков негодование. Казалось бы, супруга Владимира Преснякова просто хотела рассказать поклонникам о живописном коралловом рифе, которым славится отель, где она остановилась с семьей. Но многие подписчики не обратили на рассказ внимание, потому что их взгляд, видимо, был прикован к весьма вызывающей фотографии Подольской. На ней певица предстала в раздельном купальнике на тонких веревочках – таким образом подписчики смогли хорошо разглядеть фигуру.

Конечно, среди комментаторов нашлись и те, кто восхитился телосложением певицы, но кому-то этот снимок показался неуместным.

"Начала опять себя выставлять, и все в купальнике. Ей, наверное, больше всего нравится это. Смотреть уже просто не хочется, ну, правда, надоело", – возмутилась подписчица.

Подольская на Мальдивах, видимо, решила полностью расслабиться и отдохнуть. К слову, недавно она рассказала поклонникам, что оставила детей в детской комнате, а сама с мужем отправилась в место для взрослых.