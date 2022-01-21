Пресняков и Подольская сделали важное заявление: Теперь рожать и рожать

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых любимых пар публики. На них равняются и их отношениям по-доброму завидуют.

У звездной семьи сейчас двое детей. При этом, как известно, у Владимира есть еще взрослый сын Никита, который появился на свет в браке с Кристиной Орбакайте. У возлюбленных нередко спрашивают, когда же они решатся на дочку. Пока младшему наследнику пары Ивану всего лишь год, а родители уже сделали первый серьезный шаг к новым свершениям.

В личном блоге Натальи Подольской появилась совместная фотография с супругом. В руках они держат ключи и выглядят абсолютно счастливыми. Оказалось, что возлюбленные купили квартиру и уже готовы приступить к ремонту. Певица решилась на важное заявление.

По словам знаменитости, они долго выбирали апартаменты, но, когда нашли то, что нужно, остановиться уже не смогли. Теперь они официально готовы заняться подготовкой нового дома. Исполнительница указала, что считает главным вовсе не модный дизайн, так как дом должен быть уютным.

Подписчики указали, что верят: именно Наталья Подольская сможет создать необходимую атмосферу, ведь их частный особняк выглядит просто превосходно. Они указали, что теперь у пары еще больше места, чтобы на свет появилась дочка. Сами знаменитости пока никак не прокомментировали ситуацию, но подписчики уже обрадовались. "Вот, дом есть, теперь рожать и рожать", "Какие молодцы! Может еще ребенка?", "Ой, здорово, а детских сколько?" – написали они.

