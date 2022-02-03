"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки

Певица Ирина Салтыкова стала жертвой нападения, когда была в браке с Виктором Салтыковым. Супружеские отношения явно не задались.

Звезда 90-х Ирина Салтыкова пережила развод 26 лет назад, и до сих пор не может простить обиды отцу своей дочери. В интервью блондинка обвиняла экс-супруга чуть ли не во всех смертных грехах. Артистка уточняла, что Виктор занимался рукоприкладством, выпивал и вел себя недостойно для мужчины.

Замученный упреками экс-супруг звезды рассказал, что на самом деле был "шелковым" мужем. Виктор Салтыков заявил, что не буянил в порыве агрессии, а лишь единожды врезал жене в разгар перепалки. "Как-то один раз ей дал ладошкой наотмашь!" — выразился певец без угрызений совести.

Сейчас мужчина не хочет ворошить прошлое, ведь его уже не изменить. Виктор оставил в своей памяти счастливые любовные отношения, которые потом нещадно закончились. Приносить извинения Ирине Салтыковой при личной встрече он не намерен.

"Значит, я был очень хороший парень. Если она обо мне вспоминает, значит ей было очень комфортно. В тех мужчинах, которые у нее были, наверное, не было того, что было во мне. Я ко многим женщинам очень трепетно относился, и к Ире тоже", — поделился Виктор.

Напомним, Ирина Салтыкова в красках описывала поведение экс-избранника. Из-за семейных скандалов и побоев ей приходилось вызывать милицию, чтобы защититься от сожителя.