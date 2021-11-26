"Не хочет делать шаг": Салтыков вспомнил об обиженной дочери

У Виктора Салтыкова трое детей. Со старшей – Алисой – они не общаются. Певец объяснил, в чем причина затяжного конфликта с дочерью.

Много лет артист развелся с первой женой Ириной Салтыковой. Певица родила мужа дочь Алису. К сожалению, экс-супруги расстались на плохой ноте и до сих пор не общаются. Звезда по сей день с неприязнью вспоминает бывшего мужа.

Виктор Салтыков же старается не отвечать на ее нападки. Исполнитель признался, что старается помнить только хорошее в их отношениях. По его словам, Ирина – очень сложный человек. Он счастлив, что встретил свою нынешнюю супругу – Ирину Метлину, с которой уже тридцать лет вместе.

Певец рад тому, что супруга его понимает. Он подчеркнул, что совсем не чувствует с ней 15-летней разницы в возрасте. Помимо Алисы у артиста есть дочь Анна и сын Святослав. Виктор Салтыков рад тому, что девушки пошли по его стопам, посвятив себя музыке. При этом вокалист отметил, что строг в профессии и считает, что есть музыканты лучше, чем его дети.

Виктор Салтыков посетовал, что у них с Алисой до сих пор не получается найти общий язык. Он объяснил, что раньше они были дружны, но некоторое время назад девушке и первой жене не понравилось его интервью. Алиса обиделась на слова отца и перестала с ним общаться.

Певец уверен, что придет время, и все изменится. "Просто кое-кто не хочет делать шаг", – заявил артист. По его мнению, именно дети должны первыми идти на примирение с родителями. виктор Салтыков заверил, что несмотря на ни на что, любит Алису.