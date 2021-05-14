"Приходилось вызывать милицию": Салтыкова откровенно рассказала об избиениях

Знаменитая блондинка стала героиней программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" и откровенно рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить в семейной жизни с Виктором Салтыковым. Отношения супругов продлились около восьми лет. Ирина Салтыкова вспомнила, что первые два года брака были идеальными, но затем все изменилось.
У супругов родилась дочь Алиса. Виктор очень любил жену и дочь, но стал выпивать, а затем и поднимать на Ирину руку. Исполнительница призналась, что в трезвом виде муж был абсолютно нормальным мужчиной, но в пьяном превращался в настоящее чудовище. В последние годы совместной жизни Салтыков сильно пристрастился к спиртному и напивался все чаще. В результате его жене приходилось вызывать милицию, так как защитить ее в основном было просто некому.
В беседе с Борисом Корчевниковым Ирина вспомнила жуткий случай, когда у них с мужем жил ее частично парализованный отец. Однажды Виктор в пьяном виде стал избивать жену, тогда отец схватил зятя за шею и чуть не задушил. Певица до сих пор удивляется тому, откуда папа взял на это силы.
Несмотря на ужасы, которые ей пришлось пережить, артистка не жалеет о том браке, ведь его плодом стала ее единственная и любимая дочь Алиса. Ранее в программе "Секрет на миллион" Ирина Салтыкова рассказывала, что хотела еще детей, но слишком долго откладывала пополнение в семье.
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