Расхлебывающая последствия тяжелой болезни Сябитова взмолилась о помощи

Роза Сябитова внимательно следит за здоровьем.

Пандемия коронавируса коснулась многих звезд шоу-бизнеса, в Сети то и дело появляются новости о том, что кто-то из артистов заболел. Не стали исключением и ведущие программы "Давай поженимся!". С началом пандемии астролог Василиса Володина покинула проект, а вот Роза Сябитова и Лариса Гузеева продолжили вести шоу. И обе ведущие оказались подвержены тяжелой болезни.

Лариса Гузеева сильно заболела осенью, ее даже госпитализировали в достаточно тяжелом состоянии. Здоровье коллеги сильно напугало Розу Раифовну, она стала следить за самочувствием еще внимательнее. Даже попросила о помощи коллегу по Первому каналу Елену Малышеву, чьему мнению очень доверяет.

Сябитова участвовала в проекте Ольги Бузовой "Звезды в Африке". После возвращения с другого континента телесваха озаботилась уровнем антител к новой инфекции. Сдала тест, который показал снижение количества. Ведущая снова обратилась к Малышевой за советом относительно повторной вакцинации, но Елена Васильевна посоветовала подождать.

Через какое-то время Сябитова сдала повторный тест, который показал больше антител, чем было. Скорее всего, это означает, что звезда перенесла коронавирус в скрытой форме, теперь ей придется еще внимательнее следить за здоровьем, чтобы потом тоже не расхлебывать последствия тяжелой болезни.