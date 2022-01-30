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Шоу-бизнес
Меркантильная Сябитова предложила использовать мужчин ради своей выгоды

Меркантильная Сябитова предложила использовать мужчин ради своей выгоды

Ведущая шоу "Давай поженимся!" рассказала подписчицам, что замужество женщинам необходимо для решения проблем.
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Главная сваха всея Руси Роза Сябитова выложила в свой "Инстаграм" пост, в котором рассказала несведующим женщинам о том, в каких случаях выгоден брак. По словам телеведущей, он является "социальным предприятием", регулирующем успешность.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Рассуждая на тему замужества, звезда шоу "Давай поженимся!" разложила все по полочкам. Так, она выявила 4 преимущества штампа в паспорте. Например, брак выгоден, если женщина по социальному статусу ниже мужчины, а также если будущие супруги одного социального статуса и "объединяют кланы". Кроме того, замужество важно, если влюбленные планируют рожать детей и приобретать совместное имущество. Еще она напомнила о законных правах в случае смерти и болезни одного из супругов.

В конце Роза пришла к выводу, что женщина обязательно должна выходить замуж, так как только тогда она сможет поиметь с этого выгоду. "Поэтому, когда женщина решает свои социальные задачи с помощью и/или за счет мужчины. Самый одобряемый вариант – это выйти замуж. И в этом случае, брак действительно может быть выгоден женщине как этап и способ социализации" . – подытожила звезда.

В конце телеведущая призвала предложила женщинам решить самостоятельно – выходить замуж или нет. Также она задалась вопросом, как они будут пытаться обезопасить светлое будущее.

Однако не все разделили мнение Сябитовой. Некоторые обвинили ее в меркантильности. "Роза, вы супружество рассматриваете только с материальной точки зрения. У вас неправильные мысли, только за выгоду, а правильно ли это?", – написал один из фолловеров.

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Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 06:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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