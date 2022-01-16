Сябитова посоветовала нищей молодежи спускать последние гроши на брендовые вещи

Теледива Роза Сябитова поделилась мудростью.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала Роза Сябитова призналась, что сейчас чувствует себя счастливее, чем в молодости. По словам телесвахи, период с 20 до 30 лет был самым сложным в ее жизни. В этом возрасте, призналась Роза, она терзалась сомнениями и страхами.

Эмоции у молодой Сябитовой зашкаливали. Порой она чувствовала себя на высоте и глубоко удовлетворенной, порой скатывалась в пучину печали и отчаяния. "Эти десять лет взлетов и падений были так утомительны и реально изнуряли", – поделилась теледива в личном инстаграм-аккаунте.

Общаясь с подписчиками, Роза рассказала, что в те годы трудилась в вычислительном центре Министерства внешних экономических связей на должности программиста. "Я сначала устроилась туда работать, параллельно училась на вечернем в МИЭМе", – поведала звезда.

Звезда "Давай поженимся!" дала совет молодым людям, которые еще не отметили 30-й день рождения. Сябитова посоветовала младшему поколению не бояться осуждения общественности. Молодым, у которых нет за душой ни копейки, считает Роза надо притворяться состоятельными. Например, брать дорогие авто в кредит и покупать брендовые вещи на последние гроши. Людям, у которых денег куры не клюют, наоборот, следует скрывать свое богатство. Так, отметила Сябитова, в ранние годы поступало ее поколение.

"Когда у тебя ничего нет – надо красоваться, гласит житейская мудрость", – написала Роза.