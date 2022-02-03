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Шоу-бизнес
Подруга у гроба Мережко заклинала отдать его огромный прижизненный долг

Подруга у гроба Мережко заклинала отдать его огромный прижизненный долг

В Московском Доме кино завершается церемония со сценаристом, режиссером, писателем и актером Виктором Мережко. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.
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Виктор Мережко скончался на 85-м году 30 января в одной из больниц Санкт-Петербурга после осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Мережко провел в медицинском учреждении с множественным поражением легких три недели, а потом у него отнялась нога.

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Но при жизни он не успел завершить одно серьезное дело, о чем стало известно на похоронах. "Виктор Иванович мечтал установить мемориальную доску на доме, где жил Георгий Юматов, – рассказала подруга Мережко. – Но не успел. И наш долг – довести до конца эту работу!" Ведь сам Мережко считал это своим огромным долгом!

Георгий Юматов – советский и российский киноактер, народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны – ушел из жизни 6 октября 1997 года. Установка мемориальной таблички на доме по улице Черняховского, где жил актер фильма "Офицеры", должна была состояться еще весной 2020, к юбилею Победы. Но все обернулось страшным скандалом. Когда доска была готова, чиновники запретили ее установку, требуя "доработать общее композиционное решение" за счет "выноса головы и груди". Мережко так и не дождался ее появления...

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ранее стало известно, что дети Мережко огласили его последнюю волю – Виктор Иванович перед смертью успел сказать, что хотел бы упокоиться на престижном Троекуровском кладбище. Оно считается филиалом престижного Новодевичьего.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС
Автор: 3 февраля 2022, 12:08 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гостьрита
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Всегда занимала мысль: неужели есть разница, где будет место последнего упокоения….
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