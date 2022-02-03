Одного застала в постели с юной дочкой, а другому простила избиение: как Пугачева относилась к своим зятьям

В свое время Алла Борисовна была не самой примерной матерью. Однако за судьбу своей наследницы Кристины, которая много лет была ее единственным ребенком, Примадонна переживала как никто другой. Кристина Орбакайте, как и ее мать, не сразу смогла построить крепкий брак. У Пугачевой было аж три зятя, и не для каждого из них у нее найдутся теплые слова.



Владимир Пресняков



Первая большая любовь к Кристине пришла уже в 16 лет. 20-летний Владимир Пресняков стал поддержкой для девушки, которая потеряла бабушку и во многом была предоставлена сама себе. Конечно, чувства молодых возлюбленных не могла не заметить чуткая Алла Борисовна. Примадонна не сразу приняла будущего зятя, который, к тому же, не раз заставил ее переживать за дочь.

В один из таких эпизодов Пресняков увез юную Орбакайте с собой на гастроли, не спросив мнения Аллы Борисовны. Узнав о выходке молодого человека, Пугачева погналась за поездом на машине. Но Владимир и не подумал сдаваться под натиском Примадонны, которая наградила его строгим взглядом и уехала. А позже артистку ждал еще один сюрприз.

Вернувшись с гастролей, певица обнаружила влюбленных в одной постели. Первым делом Пугачева обратилась за советом к Преснякову-старшему. Родители сошлись на том, что препятствовать и возмущаться нет смысла. Со временем знаменитая теща искренне полюбила зятя, хотя знала, что этот союз неизбежно распадется. И артистка была права. Разгульный образ жизни и пристрастие Преснякова-младшего к алкоголю сделали свое дело. Даже маленький сын Никита не удержал родителей от расставания.

Руслан Байсаров

Вторым зятем Аллы Борисовны стал чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Поговаривают, поначалу артистка не одобрила выбор дочери. И не зря. Со временем мужчина проявил себя перед тещей, которая баловала его своим хорошим отношением и помогала завести полезные связи.

У Байсарова было много требований к Орбакайте, которые она не спешила выполнять. В 1998 году у пары родился сын Дени, но даже появление наследника не смогло укрепить их отношения. Позже ревнивый Руслан начал не только скандалить с женой, но и поднимать на нее руку. В один из таких эпизодов мужчина даже сломал Кристине нос. Но об этом стало известно только спустя годы после расставания пары, когда случился новый конфликт.

Руслан побоялся, что бывшая возлюбленная увезет сына в США, и выкрал ребенка. Все закончилось судебными тяжбами. Тогда Примадонна и вывалила все, что думает о бывшем зяте. Алла Борисовна сокрушалась, что помогала мужчине войти в московский свет, а в благодарность за это получила избитую дочь. По словам певицы, в свое время она простила ему такое обращение с ее наследницей ради внука.

Михаил Земцов

К счастью, с третьим зятем Алле Пугачевой повезло намного больше. Михаила Земцова, который с 12 лет рос в Америке и мог похвастаться достойным воспитанием, артистка одобрила сразу. Надежный и спокойный мужчина быстро расположил к себе знаменитую тещу, да и Кристина с ним почувствовала себя счастливой. К тому же, за 17 лет брака супруги успели подарить знаменитой бабушке внучку Клаву, которой она любит похвастаться в соцсетях.