Успел сказать перед смертью: стала известна последняя воля скончавшегося Мережко

В столичном Доме кино начинается церемония со сценаристом, режиссером, писателем и актером Виктором Мережко. Поклонники обсуждают его последнюю волю.

По сценариям Виктор Мережко сняты десятки фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня". Он умер на 85-м году 30 января в одной из больниц Санкт-Петербурга вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Мережко провел в медицинском учреждении с множественным поражением легких, а потом у него отнялась нога.

Дети покойного огласили его последнюю волю – Мережко перед смертью успел сказать, что хотел бы упокоиться на престижном Троекуровском кладбище. Оно считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь покоятся звезды – певица Юлия Началова, актеры Вера Глаголева и Николай Караченцов, режиссер Борис Грачевский, сценограф Борис Краснов, журналист Михаил Зеленский.

Лежать именно здесь Мережко хотел потому, что на Троекуровском в 1997 году похоронили его любимую жену Тамару Мережко. Они поженились 28 января 1966-го. Умерла же супруга в возрасте 51 года. Ее потерю Виктор Иванович переживал очень тяжело.