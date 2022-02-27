Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует

Николая Цискаридзе не волнует вопрос продолжения рода.

Как оказалось, Николай Цискаридзе не является сторонником продолжения рода. У звезды Большого театра нет детей и в ближайшее время заводить их он не планирует. По словам хореографа, родственные связи – это еще не гарантия того, что люди будут находиться в близких отношениях.

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Рассуждая на эту тему, танцор привел в пример историю знакомой, у которой, по его словам, есть и муж, и дети, и братья с сестрами. Однако когда она оказалась в трудной ситуации, никто не вызвался ей помогать. Николай заявил, что близким было все равно на нее, а стакан воды, о котором любят говорить сторонники создания семей, подавали ей горничные. Именно поэтому Цискаридзе скептически относится к теме пропадающего генофонда. "Мне неинтересны разговоры про продолжение рода", – поделился он.

Также мужчина отметил, что дети не всегда становится гордостью своих родителей, порой они приносят им разочарование. Глядя на подобные примеры, он не понимает, в чем тогда смысл заводить семью. Кроме того, премьер Большого театра отметил, что он не страдает от отсутствия наследников, сестер и братьев.

Прои этом у Цискаридзе есть другие дети – его подопечные, которые обучаются в Академии им. Вагановой. Он старается сделать из них не только профессионалов, но и благородных людей.