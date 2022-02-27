Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Воскресенье
27 февраля
Лента новостей
06:14
Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует
04:09
Забравшаяся на статного жеребца Волочкова раздвинула ноги: Попробуй отдаться
02:16
"Моя любовь": Дубцова о воссоединении с бывшим мужем
22:08
Тяжелобольной беременной жене шефа Ивлева потребовалась операция
19:58
На Первом канале рассказали о судьбе "Вечернего Урганта" после снятия с эфира
18:13
В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное
17:49
Турция отказалась закрывать черноморские проливы для военных кораблей России
17:39
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
17:37
Эрдоган позвал Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине
17:09
СМИ: Тяжелобольного Жириновского ввели в кому и подключили к ИВЛ
17:07
Песков о санкциях: Россия готовилась заблаговременно
16:57
Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза
16:56
Венгрия отказалась блокировать антироссийские санкции
16:22
В офисе Зеленского объяснили отказ от переговоров с Россией
16:05
Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ
15:59
Песков: Украина отказалась от переговоров с Россией
15:45
Россия закрывает воздушное пространство для ряда стран Евросоюза
15:41
На фестивале Башмета рассказали о желающих покинуть Россию зарубежных звездах
15:01
Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины
15:00
В Киеве увеличили время действия комендантского часа
14:26
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов
13:43
"Мы должны подготовиться": Макрон заявил о последствиях украинского конфликта для Европы
13:31
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
13:15
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
12:55
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
12:48
"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России
12:28
В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно
12:12
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов": есть жертвы среди мирных жителей
12:06
Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
11:49
МИД Латвии внес Баскова в черный список
11:46
Теперь только убежище: Кличко объявил о прекращении движения поездов в метро Киева
11:34
Евросоюз перестанет выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре
11:33
В МИД РФ назвали "крахом" раздачу оружия украинцам: Это конец
11:32
Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено
10:53
В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины
10:49
Главное за ночь о спецоперации на Украине
08:05
"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки
06:12
К чему снятся щенки
04:24
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский
02:42
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами
00:09
Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II
22:22
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
22:04
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
21:24
Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации
21:13
"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша
20:31
Наркоскандалы и порванные штаны: Россию выперли с конкурса "Евровидение"
19:52
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
19:38
"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась
19:20
Россию вычеркнули из Совета Европы
19:12
Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует

Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует

Николая Цискаридзе не волнует вопрос продолжения рода.
прочитано 111 раз

Как оказалось, Николай Цискаридзе не является сторонником продолжения рода. У звезды Большого театра нет детей и в ближайшее время заводить их он не планирует. По словам хореографа, родственные связи – это еще не гарантия того, что люди будут находиться в близких отношениях.

ПО ТЕМЕ

Парфенов рассказал о связи Цискаридзе и Тутберидзе

Рассуждая на эту тему, танцор привел в пример историю знакомой, у которой, по его словам, есть и муж, и дети, и братья с сестрами. Однако когда она оказалась в трудной ситуации, никто не вызвался ей помогать. Николай заявил, что близким было все равно на нее, а стакан воды, о котором любят говорить сторонники создания семей, подавали ей горничные. Именно поэтому Цискаридзе скептически относится к теме пропадающего генофонда. "Мне неинтересны разговоры про продолжение рода", – поделился он.

Также мужчина отметил, что дети не всегда становится гордостью своих родителей, порой они приносят им разочарование. Глядя на подобные примеры, он не понимает, в чем тогда смысл заводить семью. Кроме того, премьер Большого театра отметил, что он не страдает от отсутствия наследников, сестер и братьев.

Прои этом у Цискаридзе есть другие дети – его подопечные, которые обучаются в Академии им. Вагановой. Он старается сделать из них не только профессионалов, но и благородных людей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 06:14 Источник: Psychologies.ru
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Турция отказалась закрывать черноморские проливы для военных кораблей России

Этому препятствует международный договор
Спецоперация на Украине

Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза

Появляются все новые санкции

Спецоперация на Украине

Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ

В ведомстве сделали заявление

Спецоперация на Украине

Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины

Власти страны приняли важное решение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+