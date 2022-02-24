"Я лучше": Айза влепила Барановской смачную оплеуху

Отношения Айзы Долматовой и Юлии Барановской давно испорчены.

Экс-супруга рэпера Гуфа стала гостьей шоу "Детектор" на телеканале "Пятница". Суть проекта заключается в том, что звездный участник должен максимально честно отвечать на неудобные вопросы, будучи подключенным к полиграфу. Естественно, Айзу не могли не спросить о Юлии Барановской, так как их отношения накалились еще давно, когда знаменитости не смогли вместе вести передачу на ютуб-канале.

Ведущий "Детектора" поинтересовался, правда ли Долматова считает себя профессиональнее коллеги. На что та без зазрения совести ответила утвердительно, с удовольствием объяснив свою позицию. Айза влепила Барановской смачную оплеуху, назвав ее необразованной и неумной.

"Я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина", – заявила блогерша. Она отметила, что Юлия, по ее мнению, – полная противоположность этого описания. Долматова обрушила на Барановскую поток негатива и добавила, что мнение ведущей "Мужского/Женского" о ней ее не интересует.

Также на программе "Детектор" Айза рассказала об отношениях с Гуфом. Она призналась, что финальной точкой стала его попытка вызвать проститутку, когда в семье еще и были финансовые проблемы. она просто собрала детей и вещи и ушла.