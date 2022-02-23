"Просит денег на проститутку": Айза откровенно о проблемах в браке

Бывшая жена рэпера Гуфа выдала свои секреты. В прошлом Айза Долматова купалась в супружеской неверности.

Известная телеведущая и блогерша Айза Долматова, которая недавно сменила фамилию на выдуманное прозвище, стала участницей скандального телешоу. Ее подключили к детектору лжи перед огромным залом и вынудили рассказать о неприглядных моментах личной жизни.

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Под наблюдением огромного числа зрителей и маститого психолога звезда откровенно рассказала о проблемах в браке с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым, — Прим.ред.). Разрыв был очень болезненным, произошел на неприятной ноте и до сих пор не дает покоя обоим.

Айза Долматова дала понять, что похоть в браке ослепила ее. Знаменитость призналась, что не раз была замешана в интиме на стороне, да и Гуф не стремился хранить ей верность. Однажды теледива услышала от друга душераздирающие слова.

"Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку", — сообщил светской львице добрый товарищ.

Новость от близкого человека так разбила женщину, что она собрала вещи, забрала сына и уехала от мужа прочь. Это было последней каплей. В эфире шоу Айза Долматова отметила, что много лет в их отношениях с мужем отсутствовали половые контакты. Поэтому звезда обращала внимание на других ухажеров и испытывала неудовольствие от своего положения.