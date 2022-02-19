36-летняя Барановская призналась в чувствах к молодому певцу

Личная жизнь Юлии Барановской всегда находится под прицелом светских обозревателей, а также вызывает повышенный интерес у поклонников. Звезде приписывали романы с актерами, телеведущими и певцами.
Стоило Барановской только появиться рядом с известным человеком в неформальной обстановке, пресса незамедлительно распространяла информацию о якобы новых отношениях экс-супруги Андрея Аршавина.
Сама телеведущая не против поговорить с поклонниками на самые разные темы. На своей страничке в "Инстаграме" Барановская периодически устраивает рубрику "вопрос-ответ".
Недавно у знаменитости спросили, как она относится к молодому певцу Егору Криду. Барановская призналась, что испытывает к исполнителю самые теплые чувства. "Обожаю", — написала она.
Напомним, ранее стало известно о том, что Юлия Барановская отправилась в путешествие в Мурманскую область. В Заполярье ведущая столкнулась с трудностями.
Знаменитость застряла на транспорте в сопровождении спутников. В темноте метель практически ослепила звезду, из-за чего она оказалась в полной растерянности.