"Нужно действовать!": Бьющая тревогу Алферова относит QR-коды к фашизму

Известная актриса Ксения Алферова выступила против введения QR-кодов. Она призвала народ к решительным переменам.

Потомственная артистка и супруга Егора Бероева агитирует россиян бороться за счастливое будущее. Недавно были выдвинуты на рассмотрение законопроекты о том, что люди без QR-кодов о вакцинации должны лишиться базовых возможностей: от похода в магазин за одеждой до проезда на междугородном транспорте. Ксения Алферова уверена, что эти меры уничижают человеческое достоинство, делят людей на два сорта и превращают их в скот.

"Не поддерживайте фашизм!" — обратилась к россиянам актриса. Она считает, что нужно противостоять QR-кодам, иначе "новая нормальность" уничтожит государство и его основы. Звезда попросила людей не быть равнодушными, в противном случае мы станем заложниками "более страшной реальности, чем 80 лет назад".

Ксения Алферова убеждена, что введению QR-кодов пора оказывать массовое сопротивление, а медлить — опасно. "Не молчите!" — твердит знаменитость. По словам женщины, надо обращаться к депутатам и главам политических объединений в соцсетях, чтобы остановить одобрение законопроектов, пока это еще возможно.

"Сейчас вакцинация, а завтра что станет пропуском в жизнь? Что завтра потребуют от вас? Где заканчивается ваше достоинство?" — бьет тревогу возмущенная Ксения Алферова.