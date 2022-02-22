"Я весь запикал!": Лазарев снял на камеру первый раз с мужчиной

Певец весьма скрытный, ведь о своей личной жизни он не распространяется, а путешествовать по миру горячий красавец предпочитает не в окружении женщин, а в компании близких друзей.
Поездки в жизни артиста – явление частое, но любовь к путешествиям не мешает ему работать и радовать публику фантастическими номерами с отменной хореографией. Накануне исполнитель хита "В самое сердце" показал подписчикам, как проходит подготовка сложных элементов его выступлений: он запечатлел на камеру момент отработки сложной поддержки для его номера. Причем в первый раз это происходило с мужчиной-хореографом. Танцор наглядно продемонстрировал Лазареву все особенности выполнения элемента танца и привлек к этому напарниц певца. "Ноги открой, держи ее ноги", – направлял танцовщиц хореограф.
Увидев, какую сложную поддержку предстоит сделать на сцене, Сергей опешил и задался вопросом, а уверен ли наставник, что ему нужно выполнять столь непростой номер. Опубликовав видео с репетиции, артист признался, что эмоции в тот момент зашкаливали, поэтому кое-что от поклонников пришлось скрыть.
"Мат я весь запикал", – подписал кадры Лазарев, защитив уши своих подписчиков.
После кадров с репетиции он показал видео выступления, в котором поддержку выполнял уже сам артист вместе с напарницами. Он признался, что времена были прекрасными, и он безумно по ним скучает.