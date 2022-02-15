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Шоу-бизнес
"Спаси и помилуй": Застрявшую в тундре Барановскую засыпало снегом на краю земли

"Спаси и помилуй": Застрявшую в тундре Барановскую засыпало снегом на краю земли

Телеведущая Юлия Барановская подвергла жизнь опасности за Северным полярным кругом.
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Звезда Первого канала попала в беду. Ее заставила подчиниться стихия русского Севера. Юлия Барановская отправилась в путешествие в Мурманскую область. Зимняя природа Заполярья преподнесла ведущей неприятный сюрприз.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Многодетная мать оказалась под властью снега в морозной тундре на берегу Баренцева моря. Часто это место называют краем земли. Женщина застряла на транспорте в сопровождении спутников. В темноте метель практически ослепила звезду, светскую львицу изрядно засыпало снегом.

Юлия Барановская оказалась в полной растерянности. Жизнь мог оборвать сильный порыв ветра, ведь климат Севера весьма специфичен. Почерневшее небо, неизвестная местность и безвыходное положение — почти как в страшном кошмаре. Только все это произошло наяву.

В трудную минуту знаменитость вспомнила о своих преданных подписчиках. Звезда записала для фанатов видео, в надежде выжить и разместить его в личном блоге. В итоге план удался. Ролик до жути напугал пользователей Сети.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)


"Смотреть страшно, не то что там быть. Спаси и помилуй вас", "Как только вы в сугроб не превратились", "Мурашки по коже", "Берегите себя!", "Вот это приключения", "Аж холодно стало!" — такие комментарии получила Юлия Барановская в инстаграм-аккаунте.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 18:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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