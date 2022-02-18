Вид валяющейся в сугробе полуголой Бони напугал народ

В последнее время некогда скромная телеведущая как-то зачастила с откровенными снимками и видео. Недавно она делилась с подписчиками солнечными фотографиями в купальнике, признавшись в том, что не использовала фотошоп и фильтры. Однако, увидев фигуру экс-звезды "Дома 2", поклонники заподозрили ее в пластике.
В "Инстаграме" Бони появилась новая порция сочных кадров – на этот раз со снежной Швейцарии, куда она прибыла по работе. Причем сугробы не остановили Викторию снова облачиться в купальник, устроить фотосессию прямо на улице и похвастаться своими формами. Одна из поклонниц бывшей участницы телестройки заметила, что дикое желание оголиться на глазах у всех связано как раз с пластикой, в которой телеведущую и подозревают.
"Я столько обнаженки от вас не видела, это ягодичные имплантаты так на вас повлияли?", – поинтересовалась подписчица.
На опубликованном Викой видео она в розовом бикини и трусиках сидит в сугробе и с явным кайфом от происходящего на лице гладит себя. Пользователей не на шутку напугал видок экс-звезды "Дома 2": многие поклонники написали в комментариях, что, сидя голой попой в сугробе, она может заработать себе проблемы со здоровьем.
"Викуля, придатки береги!!! А то рядом ходит коварный тип – цистит", – написал кто-то из пользователей.