Счастливую Кабаеву поздравляют с беременностью

Саша Кабаева поделилась радостью – скоро в их семье ожидается пополнение. Девушка опубликовала видео и фото с огромным животом.

Недавно модель во второй раз вышла замуж – на сей раз за хоккеиста Егора Зайцева. Саша Кабаева даже сменила фамилию – теперь в ее инстаграм-аккаунте значится "Саша Зайцева". К слову, спортсмен отлично поладил с ее сыном от первого брака Демидом.

Теперь же знаменитость поделилась с поклонниками радостью – она ждет ребенка. "Так необычно быть в эту беременность не одной. Всего год прошел, а нас уже четверо", – сообщила она в своем микроблоге.

Также Саша Кабаева рассказала, что уже поправилась на 16 килограммов. Но таким изменениям в своем теле она рада и не переживает по поводу своей фигуры. Подписчики поздравили модель с беременностью и пожелали всего наилучшего.

Напомним, отношения Саши Кабаевой с бывшим мужем – кикбоксером Александром Липовым оставляют желать лучшего. Недавно из-за его происков модель стала объектом повышенного внимания посторонних. Спортсмен обнародовал домашний адрес экс-супруги и их общего сына, после чего возле дома Саши Кабаевой стали появляться подозрительные личности. Сейчас же модель счастлива.

