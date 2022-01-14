Народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой

Модель и блогер Саша Кабаева воспитывает маленького сына Демида. Она выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик, в котором видно, что ребенок растет очень подвижным и энергичным.
Манекенщица сняла малышка, когда тот баловался в лифте. Она отметила, что непоседа совсем не сидит на месте, назвав его "шилопопом". Она поинтересовалась у опытных подписчиков: когда у детей становится чуть меньше энергии?
Фолловеры принялись активно обсуждать сына Саши Кабаевой, осыпав его комплиментами. В ответ модель получила массу теплых и откровенно забавных комментариев. "Красавчик маленький", — высказался один из поклонников модели.
Напомним, весной 2021 года блогер развелась с кикбоксером Александром Липовым. Супруги были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Поклонники были в шоке из-за расставания четы. Дело в том, что когда модель забеременела, ее муж попал в тюрьму за мошенничество.
Затем Александра Липового выпустили по УДО. Однако отношения между супругами ухудшились. Мужчина стал слишком подозрительным и обвинил возлюбленную и тещу в плетении интриг за его спиной.
После развода Саша Кабаева встретила нового избранника – хоккеиста Егора Зайцева. Мужчина с радостью принял Демида. Ранее модель признавалась, что ее бывший муж не спешит платить алименты на ребенка. Как писали "Дни.ру", в конце декабря блогер не на шутку встревожила публику своим исчезновением.