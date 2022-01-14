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Шоу-бизнес
Народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой

Народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой

Каждая новость о семейной жизни знаменитости вызывает ажиотаж. На сей раз она решила показать ребенка публике во всей красе.
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Модель и блогер Саша Кабаева воспитывает маленького сына Демида. Она выложила в своем инстаграм-аккаунте ролик, в котором видно, что ребенок растет очень подвижным и энергичным.

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Манекенщица сняла малышка, когда тот баловался в лифте. Она отметила, что непоседа совсем не сидит на месте, назвав его "шилопопом". Она поинтересовалась у опытных подписчиков: когда у детей становится чуть меньше энергии?

Фолловеры принялись активно обсуждать сына Саши Кабаевой, осыпав его комплиментами. В ответ модель получила массу теплых и откровенно забавных комментариев. "Красавчик маленький", — высказался один из поклонников модели.

Напомним, весной 2021 года блогер развелась с кикбоксером Александром Липовым. Супруги были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Поклонники были в шоке из-за расставания четы. Дело в том, что когда модель забеременела, ее муж попал в тюрьму за мошенничество.

Затем Александра Липового выпустили по УДО. Однако отношения между супругами ухудшились. Мужчина стал слишком подозрительным и обвинил возлюбленную и тещу в плетении интриг за его спиной.

После развода Саша Кабаева встретила нового избранника – хоккеиста Егора Зайцева. Мужчина с радостью принял Демида. Ранее модель признавалась, что ее бывший муж не спешит платить алименты на ребенка. Как писали "Дни.ру", в конце декабря блогер не на шутку встревожила публику своим исчезновением.

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Фото: Bele Olmez / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 06:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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