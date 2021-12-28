Затворница Кабаева вышла на связь: Нервотрепки до добра не доводят

Блогер и модель Саша Кабаева не на шутку встревожила публику своим исчезновением.

Саша Кабаева обычно очень активна в Сети, но в последнюю неделю инстазвезда стала настоящей затворницей. Сегодня же брюнетка наконец вышла на связь с подписчиками и рассказала, что у нее были проблемы со здоровьем.

В Сторис Кабаева призналась, что какое-то время она не могла вести свой аккаунт из-за плохого самочувствия.

"Нервотрепки до добра не доводят," – объяснила модель.



К счастью, теперь уже все хорошо, и блогер снова в строю. Подписчики заподозрили, что переживания Кабаевой вызваны действиями ее бывшего мужа. Между экс-супругами и так довольно сложные отношения, а недавно Александр Липовой и вовсе в отместку Саше Кабаевой обнародовал ее личные данные, сделав достоянием общественности место жительства бывшей жены и их общего маленького сына. В результате у дома знаменитости даже стали появляться подозрительные личности.

Кто-то из фолловеров решил, что именно после этого неприятного случая модель решила какое-то время побыть затворницей. Впрочем, сама Кабаева не подтвердила это мнение, так как отказалась отвечать на любые вопросы, связанные с бывшим мужем. Женщина отметила, что этим вопросом уже занимаются компетентные люди.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнародовано фото маленького сына Кабаевой: мальчик оказался копией отца.