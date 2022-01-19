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Шоу-бизнес
Уставшая от повышенного внимания Кабаева неожиданно сменила фамилию

Уставшая от повышенного внимания Кабаева неожиданно сменила фамилию

Недавно Саша Кабаева во второй раз вышла замуж.
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После испытаний, выпавших на долю модели в браке с кикбоксером Александром Липовым, женщина наконец нашла свое счастье с молодым хоккеистом Егором Зайцевым. Счастливое событие в жизни знаменитости произошло чуть больше месяца назад. После регистрации брака Кабаева сменила фамилию – теперь в ее микроблоге гордо значится "Саша Зайцева".

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Народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой

Несмотря на то, что при вступлении в брак женщины довольно часто берут фамилию мужа, появление новой фамилии на странице в "Инстаграме" многим подписчикам показалось довольно неожиданным. Фолловеры неоднозначно оценили отказ от известной фамилии. Вероятно, таким образом брюнетка решила порадовать своего нового избранника да и просто окреститься от прошлой жизни, в которой было немало тягот.

Напомним, отношения Саши Кабаевой с бывшим мужем оставляют желать лучшего. Недавно вследствие его происков модель даже стала объектом повышенного внимания посторонних. Александр Липовой обнародовал домашний адрес бывшей жены и их общего сына, после чего возле дома Кабаевой даже стали появляться подозрительные личности. Вероятно, женщина уже очень устала от этой ситуации и прочих передряг, связанных с Липовым.

Судя по всему, теперь в жизни Саши Зайцевой все хорошо. Модель счастлива с новой фамилией и новым мужем, который, кстати, прекрасно поладил с ее сыном от первого брака. Недавно "Дни.ру" писали о том, что народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой.

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Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Автор: 19 января 2022, 21:55 Источник: Инстаграм • Требует проверки

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