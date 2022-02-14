С языком: Виторган обласкал Нининдзе у всех на глазах

После болезненного развода с Ксенией Собчак Максим Виторган нашел утешение в объятиях Нино Нинидзе. Уже пару лет артисты пребывают в романтических отношениях и даже не пытаются прятать свои нежные чувства друг к другу от публики.
В День всех влюбленных пара, как и ожидалось, провела время вместе и посетила какое-то интересное место. Фрагментом этого похода Нино Нинидзе поделилась в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Актриса разместила ролик, на котором видно, как они с возлюбленным стоят перед зеркалом.
Судя по всему, Максимом Виторганом внезапно овладело игривое настроение и, пока Нино Нинидзе снимала видео, мужчина решил обласкать ее у всех не глазах при помощи языка. Артист вытащил язык и, совсем не смущаясь, чувственно поиграл им возле ушка своей возлюбленной.
Сама Нинидзе тоже не смутилась от столь откровенных ласк. Однако актриса поспешила напомнить возлюбленному о цели их визита в это таинственное место.
"Ты первый идешь!" – обратилась Нинидзе к Виторгану.
После этого съемка прервалась. Поклонникам теперь остается лишь догадываться, где и как продолжился праздничный вечер влюбленной пары.
Поклонники давно ждут, что артисты наконец объявят о своей свадьбе, ведь всем заметно, что им очень хорошо вместе. Однако влюбленные не торопят события. А недавно отец Максима Виторган назвал причину нежелания сына звать Нино Нинидзе замуж.