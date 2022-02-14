"Радуется результату": пластический хирург сделал заявление об изменившейся до неузнаваемости Алентовой

Однако некоторые считают, что Вера Алентова "перетянула" лицо. и перебарщивающей с пластикой. Пластический хирург Тагир Файзуллин высказался о внешности знаменитости.
Специалист предположил, что, вероятно, артистка сама просила врача создать такой стиль и образ. "Может, она счастлива и радуется результату", – заявил хирург. Он подчеркнул, что в каждом случае необходимо общаться с пациентом.
Напомним, что минувший год стал для Веры Алентовой тяжелым. Ведь в 2021 году умер ее муж – режиссер и актер Владимир Меньшов. Супруги счастливо прожили вместе долгие годы. С карьерой у артистки все хорошо. Она по сей день востребована – играет в кино и театре.
Отметим, что по поводу возможных пластических операций знаменитости ходит множество слухов и домыслов. Однако сама Вера Алентова предпочитает не распространяться на эту тему, храня молчание.
Напомним, ранее звезда предстала в невероятном стильном образе. Стало известно, что свой юбилей она отметит бенефисом – сыграет в премьере Евгения Писарева "Мадам Рубинштейн". А недавно Вера Алентова раскрыла "Дни.ру" секреты своей красоты и молодости.