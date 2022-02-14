Всплыло фото Михалковой в одном халатике

Анна Михалкова решила расслабиться и устроить банный день.

Недавно в прокат вышел сериал "Номинация", режиссером которого выступила Надежда Михалкова. Увидеть его теперь можно на платформе Okko. Картина, в которой также сыграли Анна и Надежда, представляет собой историю о киноиндустрии России. По мнению зрителей, сериал напоминает жизнь семьи Михалковых. Кстати, принял участие в съемках еще Андрей Баков – сын дочери именитого режиссера.

Многие пользователи сети похвалили Надежду за великолепно отснятую работу. Так, один из подписчиков написал, что всегда верил в женщину и надеялся на ее успех. Также фолловер отметил, что дочь Михалкова наконец-то делает "крутейшую" работу во всех сферах киноиндустрии. На комментарий решила ответить Анна Михалкова. Она поблагодарила поклонника за похвалу. Видно, что она очень рада за сестру.

Видимо, отметить столь радостное событие Анна решила в бане. В своем "Инстаграм" она разместила фотографию, на которой запечатлена в предбаннике. Женщина в одном халатике развалилась на кресле и устремила взгляд в сторону. Видно, что она испытывает умиротворение. "Банный день", подписала артистка историю. Актриса кажется спокойной и расслабленной, она как будто через снимок передает подписчикам это ощущение.