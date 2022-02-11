Психика не выдержит: несовершеннолетней дочери боятся говорить о смерти Евгении Брик

Девочка всегда хотела продолжить актерскую династию. Ведь не только мама и мама, но и дед – Петр Тодоровский – работали в кино.
Уже в младших классах Зоя Тодоровская снялась в нескольких громких кинокартинах, среди которых сериал от Netflix "ОА" и драма Валерия Тодоровского "Одесса". Причем над последней они работали всей семьей.
Сама Евгения Брик, кстати, не была не уверена, что успех дочери свидетельствует о ее дальнейшей востребованности в кино в качестве актрисы, но не препятствует желанию Зои появляться на экране. Актриса позволяла Зое посещать кастинги, а сама поддерживала ее на площадке, полагая, что это в любом случаем хороший опыт.
Как говорят друзья семьи, ранимой и впечатлительной девочке пока не говорят, что любимой мамы больше нет. Для ребенка, тем более в переходном возрасте, это будет большим ударом. И пока решается, нужно ли Зою брать на похороны, ведь это очень тяжелое для неокрепшей психики мероприятие.
Напомним, актриса Евгения Брик в последние годы жизни боролась с раком, но об этом знали только самые близкие. Смерть 40-летней звезды "Стиляг" и "Оттепели" стала шоком для коллег и поклонников.