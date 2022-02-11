Психика не выдержит: несовершеннолетней дочери боятся говорить о смерти Евгении Брик

Режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский был женат дважды. От второго брака – с актрисой Евгенией Брик – у него в 2009 году родилась дочь. Назвали девочку Зоей. В переводе с греческого это имя означает "Жизнь", что соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе.

прочитано 832 раза